РФПЛ: "Переносы матчей "Арсенала" и "Динамо" – вина клубов"

Спортивный директор РФПЛ Сергей Пышкин заявил, что переносы матчей клубов премьер-лиги является исключительной виной самих команд, и лига не может повлиять на эту проблему.

– Контролировать должен клуб. Это они должны хотеть играть на своем стадионе, – сказал Пышкин на пресс-конференции. - Содержать газон – это деньги. "Арсенал" сэкономил на чем-то, на подогреве например. Но на поездку в Грозный он потратился больше. В следующий раз они еще раз подумают, стоит ли экономить.

Это – вина клуба. У клуба тоже была бы прибыль за счет продажи билетов и проведения футбольного праздника. Хотел бы отметить, что перед началом сезона вопросов по газонам не было. Выходить в весну намного сложнее, чем в осень. (Александр Рогулев)

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