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Результативность РПЛ за 10 туров. Нынешний чемпионат — один из лучших в истории

18:50

Официальный Twitter РПЛ опубликовал результативность чемпионата страны за стартовые 10 туров. Нынешний сезон с 204 голами — третий с момента учреждения премьер-лиги. Самым результативным стал сезон-2012/13 (243), Второе место — сезон-2014/15 (218).

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