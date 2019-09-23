? Вы спрашивали, самый ли результативный у нас сезон? Отвечаем: самый результативный за 5 лет и третий по результативности в истории! ?



? А догадаетесь, какие команды были самыми результативными после 10 туров в каждом сезоне? Цвета — это подсказка ?#РПЛ pic.twitter.com/LU8wQfpcBn