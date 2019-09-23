Результативность РПЛ за 10 туров. Нынешний чемпионат — один из лучших в истории
18:50
Официальный Twitter РПЛ опубликовал результативность чемпионата страны за стартовые 10 туров. Нынешний сезон с 204 голами — третий с момента учреждения премьер-лиги. Самым результативным стал сезон-2012/13 (243), Второе место — сезон-2014/15 (218).
? Вы спрашивали, самый ли результативный у нас сезон? Отвечаем: самый результативный за 5 лет и третий по результативности в истории! ?— Российская Премьер-Лига (@rfpl) September 23, 2019
? А догадаетесь, какие команды были самыми результативными после 10 туров в каждом сезоне? Цвета — это подсказка ?#РПЛ pic.twitter.com/LU8wQfpcBn