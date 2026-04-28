Федор Бондарчук: «Самое ужасное, что есть, — это футбол. Ну вот просто никак»

Известный режиссер и продюсер Федор Бондарчук высказался о футболе.

«И еще самое ужасное, что есть, — это футбол. Ну вот просто никак. Я не знаю... Вот велосипед меня интересует. И то я его не смотрел, я на нем езжу. Бокс еще! А вот эти все коллективные игры: «Я не могу, у меня сегодня в 19:00 матч «Шинник» — «Локомотив». Ни горячо ни холодно», — приводит «СЭ» слова Бондарчука после встречи со студентами МГИМО.

58-летний Бондарчук является лауреатом таких премий, как «Овация», «ТЭФИ», «Ника» и «Золотой орел».

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