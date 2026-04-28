Матчи 27-го тура РПЛ установили рекорд посещаемости в сезоне-2025/26

Матчи 27-го тура РПЛ стали лучшими по посещаемости в сезоне-2025/26, сообщает пресс-служба лиги.

Средняя посещаемость в туре составила 17 486 зрителей. Предыдущее достижение сезона было установлено в 5-м туре — 16 541 человек.

Самым посещаемым в 27-м туре стал матч «Краснодара» и махачкалинского «Динамо» (2:1) — 32 497 болельщиков.

«Пари НН» также установил личный рекорд сезона по посещаемости. В игре против «Спартака» (1:2) на стадионе присутствовало 18 535 зрителей.

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