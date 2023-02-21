Рианчо оценил решение Малкома и Клаудиньо получить российское гражданство

Бывший тренер «Спартака» Рауль Рианчо прокомментировал новость о том, что бразильским футболистам санкт-петербургского «Зенита» Малкому и Клаудиньо одобрено получение российского паспорта.

«Они сделали свой выбор, который должны все уважать! Но, если честно, я не знаю, хорошо ли это для российского футбола. Время нам все покажет», — приводит слова Рианчо Legalbet.

18 февраля генеральный директор «Зенита» Александр Медведев подтвердил, что Малком и Клаудиньо добились разрешения на получение паспорта Российской Федерации.

Малком перешел в «Зенит» в августе 2019 года, Клаудиньо — в августе 2021-го.