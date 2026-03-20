Решение КДК по матчу «Балтика» — ЦСКА: сколько игр пропустят и какие штрафы заплатят Талалаев и Челестини

РФС опубликовал итоги заседания контрольно-дисциплинарного комитета (КДК) организации после матча 21-го тура РПЛ между «Балтикой» и ЦСКА (1:0).

За вмешательство в ход матча, рецидив оскорбительного поведения в отношении соперника и провокационные действия, которые создали угрозу возникновения нарушения общественного порядка на стадионе главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев получил дисквалификацию на четыре матча. Он пропустит игры против «Сочи», махачкалинского «Динамо», «Пари НН» и «Краснодара». Также Талалаев оштрафован на 300 тысяч рублей, «Балтика» — на 100, а старший тренер калининградцев Юрий Нагайцев — на 100 за неспортивное поведение.

Главный тренер ЦСКА Фабио Челестини отстранен на один матч — против махачкалинского «Динамо» в 22-м туре. Кроме того, его также оштрафовали на 100 тысяч рублей.

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