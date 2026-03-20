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20 марта, 18:15

Решение КДК по матчу «Балтика» — ЦСКА: сколько игр пропустят и какие штрафы заплатят Талалаев и Челестини

Игнат Заздравин
Корреспондент

РФС опубликовал итоги заседания контрольно-дисциплинарного комитета (КДК) организации после матча 21-го тура РПЛ между «Балтикой» и ЦСКА (1:0).

За вмешательство в ход матча, рецидив оскорбительного поведения в отношении соперника и провокационные действия, которые создали угрозу возникновения нарушения общественного порядка на стадионе главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев получил дисквалификацию на четыре матча. Он пропустит игры против «Сочи», махачкалинского «Динамо», «Пари НН» и «Краснодара». Также Талалаев оштрафован на 300 тысяч рублей, «Балтика» — на 100, а старший тренер калининградцев Юрий Нагайцев — на 100 за неспортивное поведение.

Главный тренер ЦСКА Фабио Челестини отстранен на один матч — против махачкалинского «Динамо» в 22-м туре. Кроме того, его также оштрафовали на 100 тысяч рублей.

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Источник: РФС
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Андрей Талалаев
Фабио Челестини
РПЛ
ФК Балтика
ФК ЦСКА (Москва)
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«Балтика» намерена оспорить дисквалификацию Талалаева
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 И В Н П +/- О
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 Зенит 0 0 0 0 0-0 0
2
 Краснодар 0 0 0 0 0-0 0
3
 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
4
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
5
 ЦСКА 0 0 0 0 0-0 0
6
 Балтика 0 0 0 0 0-0 0
7
 Динамо 0 0 0 0 0-0 0
8
 Рубин 0 0 0 0 0-0 0
9
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
10
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
11
 Кр. Советов 0 0 0 0 0-0 0
12
 Оренбург 0 0 0 0 0-0 0
13
 Акрон 0 0 0 0 0-0 0
14
 Динамо Мх 0 0 0 0 0-0 0
15
 Родина 0 0 0 0 0-0 0
16
 Факел 0 0 0 0 0-0 0
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26.07 00:00 Динамо – Кр. Советов - : -
26.07 00:00 Спартак – Родина - : -
26.07 00:00 Оренбург – Ростов - : -
26.07 00:00 Локомотив – Ахмат - : -
26.07 00:00 ЦСКА – Балтика - : -
26.07 00:00 Рубин – Краснодар - : -
26.07 00:00 Акрон – Зенит - : -
26.07 00:00 Факел – Динамо Мх - : -
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