«Балтика» намерена оспорить дисквалификацию Талалаева

Глава попечительского совета «Балтики» Илья Мясников в разговоре с «СЭ» отреагировал на решение КДК РФС дисквалифицировать главного тренера калининградцев Андрея Талалаева на четыре матча РПЛ.

«Не знаком с юридическими нюансами, но по духу игры и тому, что происходило в матче, считаю, что четыре игры — слишком много. Где-то в голове держал наказание в два матча. Челестини вовсе наказан на одну игру. Мы пообщались с генеральным директором и решили, что еще поборемся и попробуем сократить эту дисквалификацию. Будет ли клуб наказывать тренера? Мы проведем профилактическую беседу», — сказал Мясников «СЭ».

По решению КДК РФС Талалаев пропустит матчи калининградцев с «Сочи» (дома, 21 марта), «Динамо» Мх (в гостях, 5 апреля), «Пари НН» (дома, 11 апреля) и «Краснодаром» (в гостях, 19 апреля).

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