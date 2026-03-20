Дивеев — о «Зените»: «Не было ощущения, что оказался в новой команде. Как будто я пришел домой»

Защитник «Зенита» Игорь Дивеев рассказал, как чувствует себя после перехода из ЦСКА в клуб из Санкт-Петербурга.

«Я хочу поблагодарить всю команду и весь персонал, которые меня встретили очень тепло. И у меня не было никаких ощущений, что я пришел в новую команду. Как будто в этой команде уже был точно месяц или даже год, наверное. С игроками я очень быстро нашел контакт. Понятно, с русскими я много играл, виделся в сборной, а именно бразильцы, иностранцы все очень тепло меня встретили, огромное им спасибо за это. Поэтому для меня это было, как будто я пришел домой», — приводит слова Дивеева пресс-служба клуба.

В зимнее трансферное окно 26-летний защитник перешел в «Зенит» из ЦСКА. В обратном направлении отправился форвард Лусиано Гонду.

После перехода Дивеев провел 5 матчей за «Зенит» во всех турнирах и не отметился результативными действиями.

Подписывайся на канал «СЭ» в Max