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Дивеев — о «Зените»: «Не было ощущения, что оказался в новой команде. Как будто я пришел домой»

Игнат Заздравин
Корреспондент

Защитник «Зенита» Игорь Дивеев рассказал, как чувствует себя после перехода из ЦСКА в клуб из Санкт-Петербурга.

«Я хочу поблагодарить всю команду и весь персонал, которые меня встретили очень тепло. И у меня не было никаких ощущений, что я пришел в новую команду. Как будто в этой команде уже был точно месяц или даже год, наверное. С игроками я очень быстро нашел контакт. Понятно, с русскими я много играл, виделся в сборной, а именно бразильцы, иностранцы все очень тепло меня встретили, огромное им спасибо за это. Поэтому для меня это было, как будто я пришел домой», — приводит слова Дивеева пресс-служба клуба.

В зимнее трансферное окно 26-летний защитник перешел в «Зенит» из ЦСКА. В обратном направлении отправился форвард Лусиано Гонду.

После перехода Дивеев провел 5 матчей за «Зенит» во всех турнирах и не отметился результативными действиями.

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Источник: ФК «Зенит»
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Игорь Дивеев
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 9 6 3 0 14-7 21
2
 Спартак 9 6 1 2 16-7 19
3
 Динамо 9 6 1 2 14-8 19
4
 ЦСКА 9 5 4 0 15-9 19
5
 Зенит 9 6 0 3 19-9 18
6
 Динамо Мх 9 4 0 5 15-16 12
7
 Рубин 9 2 6 1 12-11 12
8
 Балтика 9 3 2 4 14-12 11
9
 Крылья Советов 9 2 5 2 13-14 11
10
 Ахмат 9 2 4 3 13-13 10
11
 Оренбург 9 1 6 2 7-10 9
12
 Ростов 9 2 2 5 10-17 8
13
 Акрон 9 1 5 3 11-18 8
14
 Локомотив 9 1 4 4 8-11 7
15
 Родина 9 1 2 6 10-22 5
16
 Факел 9 0 3 6 6-13 3
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9.10 19:30 Ростов – Акрон - : -
10.10 13:00 Оренбург – Динамо Мх - : -
10.10 15:15 Факел – Локомотив - : -
10.10 17:30 Крылья Советов – Спартак - : -
10.10 19:30 Краснодар – Зенит - : -
11.10 14:00 Ахмат – Балтика - : -
11.10 16:30 ЦСКА – Родина - : -
11.10 19:30 Рубин – Динамо - : -
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Г
Александр Соболев
Александр Соболев

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 7
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 6
Гамид Агаларов
Гамид Агаларов

Динамо Мх

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П
Педро
Педро

Зенит

 4
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Маркиньос

Спартак

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Крылья Советов

 3
И К Ж
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