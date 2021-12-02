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«Пусть играет! Не понимаю, зачем пожизненно сидеть в «Спартаке». Гаврилов — о Кутепове

Экс-футболист «Спартака» Гаврилов прокомментировал готовность Кутепова играть за ЦСКА и «Зенит»
14:02
Илья Кутепов. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Илья Кутепов. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Бывший полузащитник «Спартака» Юрий Гаврилов прокомментировал высказывание защитника красно-белых Ильи Кутепова о том, что футболисту не дают шанс проявить себя на поле.

Ранее 28-летний Кутепов допустил, что если его позовут, то он будет играть в составе ЦСКА или «Зенита» из-за недостатка игрового времени в «Спартаке».

«Как это не дают шанс показать себя? Пусть играет! Тренер должен ставить его в состав. Подойдет ли он другом клубу? Если его берут в условный «Зенит» или ЦСКА, пусть играет, там, где его будут нормально использовать. Почему нет? Ему же надо играть. Зачем ему пожизненно сидеть в «Спартаке». В этом нет ничего предосудительного. Я, например, 6 лет отыграл в «Динамо», потом перешел в «Спартак» и там провел еще 9 лет. Здесь ситуация разрешится сама собой. Если «Спартак» захочет отпустить Илью, они уже будут иметь в виду кого-то на замену», — сказал Гаврилов в разговоре с корреспондентом «СЭ» Микеле Антоновым.

В текущем сезоне Кутепов провел 7 матчей за «Спартак» и не отметился результативными действиями.

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