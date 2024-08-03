Гойкович: «Предложений из России нет»

Экс-защитник «Оренбурга» Ренато Гойкович рассказал, что у него нет предложений из России.

«Предложений из России нет», — цитирует «РБ Спорт» Гойковича.

В сезоне-2023/24 28-летний босниец сыграл 21 матч за «Оренбург». Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 1,2 миллиона евро.