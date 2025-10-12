Ребров верит, что Глушаков может поработать в «Спартаке»: «У него хорошие организаторские качества»

Бывший вратарь «Спартака», технический координатор красно-белых Артем Ребров поделился с «СЭ» мнением о будущем бывшего капитана красно-белых Дениса Глушакова.

11 октября 38-летний Глушаков провел прощальный матч с участием экс-игроков «Спартака» и «Локомотива».

«Могу ли представить, что Глушаков будет работать в «Спартаке»? А почему нет? Конечно, могу. У него есть хорошие организаторские качества. Это поможет ему найти себя после карьеры: в «Спартаке» или другом клубе. Кем вижу его в футболе в дальнейшем? Мне кажется, менеджером. Он и тренером может быть хорошим, но менеджерская история, думаю, ему ближе. Потому что в плане организации он хорош», — сказал Ребров «СЭ».

Глушаков играл за «Спартак» с 2013 по 2019 год. Вместе с красно-белыми хавбек становился чемпионом России в сезоне-2016/17.