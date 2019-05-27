Ребров опубликовал фото с Максименко и поблагодарил фанатов "Спартака" за поддержку

Голкипер "Спартака" Артем Ребров в Инстаграме опубликовал совместное фото с Александром Максименко​ и выразил слова благодарности в адрес болельщиков красно-белых. 35-летний россиянин призвал фанатов вести себя спокойно в комментариях под этим постом.

Вчера, 26 мая, московский клуб сыграл с "Оренбургом" (0:2) в заключительном 30-м туре чемпионата России. "Спартак" занял 5-е место в турнирной таблице РПЛ с 49 очками по итогам сезона-2018/19.

– Подошел к концу сезон 2018/2019 в РПЛ. Его итоги каждый из вас и из нас для себя подвел. Спасибо вам за то, что были с нами на протяжении этого непростого сезона. Отдельное спасибо и низкий поклон тем, кто оставался с командой и в горе и в радости, поддерживал команду и искренне верил в нас! Вы – лучшие. P.S. Прошу, держите себя в рамках приличия в комментариях. Спасибо! – подписал Ребров фото.

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