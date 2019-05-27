Максименко поблагодарил болельщиков "Спартака" за поддержку

Вратарь "Спартака" Александр Максименко в Инстаграме выразил благодарность болельщикам красно-белых. Вчера, 26 мая, московский клуб сыграл с "Оренбургом" (0:2) в заключительном 30-м туре чемпионата России.

– Спасибо за сезон, ребята! Спасибо за поддержку! Вместе мы –сила! – подписал фото Максименко.

Ранее фанаты красно-белых поддержали 21-летнего россиянина после матча с "Оренбургом". "Спартак" занял 5-е место в турнирной таблице РПЛ с 49 очками по итогам сезона-2018/19.

"Не слушай главного тренера, Саша!" Фанаты "Спартака" поддержали Максименко, а он это лайкнул