Реакция "Рубина" на состав сборной. Кого же не хватает?

"Рубин" отреагировал на оглашение состава сборной России эпизодом из фильма "Криминальное чтиво". В нем герой Джона Траволты выражает свое недоумение.

Напомним, что в ноябре в состав сборной вызывались Федор Кудряшов (зимой перешел в "Истанбул Башакшехир"), Егор Сорокин, Руслан Камболов. Защитник Владимир Гранат был участником чемпионата мира.

Однако теперь никого из них в составе на первые матчи отборочного турнира Евро-2020 не оказалось.

Позже Твиттере сборной России ответил на пост "Рубина".