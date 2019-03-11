12:35 | Футбол — РПЛ

Реакция "Рубина" на состав сборной. Кого же не хватает?

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"Рубин" отреагировал на оглашение состава сборной России эпизодом из фильма "Криминальное чтиво". В нем герой Джона Траволты выражает свое недоумение.

Напомним, что в ноябре в состав сборной вызывались Федор Кудряшов (зимой перешел в "Истанбул Башакшехир"), Егор Сорокин, Руслан Камболов. Защитник Владимир Гранат был участником чемпионата мира.

Однако теперь никого из них в составе на первые матчи отборочного турнира Евро-2020 не оказалось.

Позже Твиттере сборной России ответил на пост "Рубина".


 

 

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