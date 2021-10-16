Сергей Семак: «Зенит» достаточно много пропускает"
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал итог матча 11-го тура российской премьер-лиги против «Арсенала» (1:2).
— Каковы шансы Ракицкого сыграть с «Ювентусом»?
— Пока не знаю. Сейчас вернемся и будем смотреть, оценивать его состояние, насколько он будет готов.
— Почему без Ярослава вы все равно решили сыграть в три центральных защитника?
— Потому что мы, к сожалению, достаточно много пропускаем и больше внимания уделяем обороне. Плюс наши основные защитники, двое из четверки, которую вы привыкли видеть в стартовом составе — кто-то из них сейчас травмирован, кто-то не в оптимальной форме. Поэтому был выбран такой вариант.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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