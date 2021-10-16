Сергей Семак: «Зенит» достаточно много пропускает"

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал итог матча 11-го тура российской премьер-лиги против «Арсенала» (1:2).

— Каковы шансы Ракицкого сыграть с «Ювентусом»?

— Пока не знаю. Сейчас вернемся и будем смотреть, оценивать его состояние, насколько он будет готов.

— Почему без Ярослава вы все равно решили сыграть в три центральных защитника?

— Потому что мы, к сожалению, достаточно много пропускаем и больше внимания уделяем обороне. Плюс наши основные защитники, двое из четверки, которую вы привыкли видеть в стартовом составе — кто-то из них сейчас травмирован, кто-то не в оптимальной форме. Поэтому был выбран такой вариант.