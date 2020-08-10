РБК: Глава судейского комитета хотел уйти после матча «Спартака», но Дюков его отговорил
10 августа 2020, 00:51
Глава судейского комитета Ашот Хачатурянц остался недоволен судейством в матче 1-го тура чемпионата России «Спартак» — «Сочи» (2:2). По информации РБК, глава российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков убедил его не покидать свой пост.
Главный арбитр встречи Василий Казарцев назначил два пенальти в ворота красно-белых. После игры владелец «Спартака» Леонид Федун заявил, что команда снимется с чемпионата России.
По данным «СЭ», глава судейского комитета после игры хотел подать в отставку со своего поста.
Дополнительная информация:
https://sportrbc.ru/news/5f30619b9a7947d67451f752?ruid=UET9A18t19ZGl4LWAwqhAg==
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«Спартак» — «Сочи»: были ли два пенальти в ворота красно-белых?
Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 1-й тур нового чемпионата
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