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РБК: Глава судейского комитета хотел уйти после матча «Спартака», но Дюков его отговорил

10 августа 2020, 00:51
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Глава судейского комитета Ашот Хачатурянц остался недоволен судейством в матче 1-го тура чемпионата России «Спартак» — «Сочи» (2:2). По информации РБК, глава российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков убедил его не покидать свой пост.

Главный арбитр встречи Василий Казарцев назначил два пенальти в ворота красно-белых. После игры владелец «Спартака» Леонид Федун заявил, что команда снимется с чемпионата России.

По данным «СЭ», глава судейского комитета после игры хотел подать в отставку со своего поста.

Дополнительная информация:

https://sportrbc.ru/news/5f30619b9a7947d67451f752?ruid=UET9A18t19ZGl4LWAwqhAg==

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