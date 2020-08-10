РБК: Глава судейского комитета хотел уйти после матча «Спартака», но Дюков его отговорил

Глава судейского комитета Ашот Хачатурянц остался недоволен судейством в матче 1-го тура чемпионата России «Спартак» — «Сочи» (2:2). По информации РБК, глава российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков убедил его не покидать свой пост.

Главный арбитр встречи Василий Казарцев назначил два пенальти в ворота красно-белых. После игры владелец «Спартака» Леонид Федун заявил, что команда снимется с чемпионата России.

По данным «СЭ», глава судейского комитета после игры хотел подать в отставку со своего поста.