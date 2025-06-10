«Галатасарай» отклонил предложение «Зенита» по полузащитнику Габриэлю Саре

«Зенит» хотел приобрести полузащитника «Галатасарая» Габриэла Сару, но турецкий клуб отказал, сообщает Turkiye Gazetesi.

По данным источника, сине-бело-голубые предлагали за 25-летнего игрока 15 миллионов евро, а самому игроку — контракт с зарплатой 4,5 миллиона евро в год.

В сезоне-2024/25 Сара сыграл за «Галатасарай» 45 матчей во всех турнирах, забил 2 гола и отдал 10 результативных передач. Его контракт рассчитан до лета 2029 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 22 миллиона евро.