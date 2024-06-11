«РБ Спорт»: «Краснодар» заинтересован в переходе Кравцова из «Сочи»

Полузащитник «Сочи» Кирилл Кравцов может продолжить карьеру в «Краснодаре», сообщает «РБ Спорт».

По информации источника, «быки» уже контактировали со стороной футболиста, но пока не сделали официального предложения.

Кравцов выступает за сочинцев с лета 2022 года. В минувшем сезоне 21-летний хавбек провел 29 матчей во всех турнирах и забил 4 гола.

Контракт полузащитника с «Сочи» рассчитан до лета 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 1,5 миллиона евро.