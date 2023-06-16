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Роман Шишкин ждет первого трофея от «Краснодара» в ближайшее время

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Бывший защитник «Краснодара» Роман Шишкин будет ждать от «быков» первого трофея в ближайшее время.

«Первый трофей от «Краснодара» мы будем ждать в ближайшее время, — приводит слова Шишкина Metaratings.ru. - FONBET Кубок России более доступный трофей для «быков», там меньше игр, хоть и сейчас появился Путь регионов. Но в целом краснодарцы показывали хороший и стабильный футбол в чемпионате. Последние игры «быков» — закономерность того, что «Краснодар» играл в суперфинале Кубка России. Ребята бились, даже проигрывали по ходу встречи, но дошли до серии пенальти, а там уже лотерея. По энтузиазму и лицам футболистов видно было, что они хотели взять трофей. Для клуба это было бы величайшее событие, надеюсь скоро они возьмут титул. Думаю, что «Краснодару» не хватило удачи. Понятно, что у ЦСКА есть такой мастер, как Акинфеев, и можно трактовать по-всякому, что Игорь повернул удачу к себе. Но в целом пенальти не забивают и великие футболисты, поэтому не важно кто бьет и куда, всё бывает. Повторюсь, что шансы были 50 на 50».

11 июня «Краснодар» уступил ЦСКА (1:1, 5-6) в серии пенальти в финальном матче FONBET Кубка России. Игра прошла в Москве на стадионе «Лужники».

В сезоне-2022/23 команда Владимира Ивича заняла шестое место в турнирной таблице РПЛ с 48 очками.

Источник: metaratings.ru
Роман Шишкин
Футбол
РПЛ
ФК Краснодар
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 21 7 2 74-20 70
2
 ЦСКА 30 17 7 6 56-27 58
3
 Спартак 30 15 9 6 60-38 54
4
 Ростов 30 15 8 7 48-44 53
5
 Ахмат 30 15 5 10 51-39 50
6
 Краснодар 30 13 9 8 62-46 48
7
 Оренбург 30 14 4 12 58-55 46
8
 Локомотив 30 13 6 11 54-46 45
9
 Динамо 30 13 6 11 49-45 45
10
 Сочи 30 11 5 14 37-54 38
11
 Урал 30 10 6 14 33-45 36
12
 Кр. Советов 30 8 8 14 32-45 32
13
 Пари НН 30 8 6 16 33-50 30
14
 Факел 30 6 12 12 36-48 30
15
 Химки 30 4 6 20 25-67 18
16
 Торпедо 30 3 4 23 22-61 13
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