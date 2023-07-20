Разногласия с Юраном могли стать одной из причин ухода Измайлова с поста генерального директора «Пари НН»
На уход Равиля Измайлова с поста генерального директора «Пари НН» могли повлиять разногласия с главным тренером нижегородской команды Сергеем Юраном, сообщает Metaratings.ru.
По информации источника, у специалистов не совпали взгляды на трансферную политику клуба. Отмечается, что Измайлов не поддерживал подписание двух африканских игроков — нигерийца Эссьена Эдедема и нападающего сборной Гвинеи-Бисау Зе Турбо. Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин в этом вопросе занял сторону Юрана.
Ранее Измайлов работал в руководстве московского «Спартака».
В первом туре нового сезона РПЛ «Пари НН» сыграет с «Зенитом». Матч пройдет 22 июля и начнется в 15.15 по московскому времени.
Положение команд
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Хоккей
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|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
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1
|Зенит
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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2
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
3
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
4
|Ростов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
5
|Ахмат
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
6
|Краснодар
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
7
|Оренбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
9
|Динамо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
10
|Сочи
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Урал
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Кр. Советов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Пари НН
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Рубин
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Балтика
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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30 тур
|21.07
|19:00
|
Динамо – Краснодар
|- : -
|22.07
|13:00
|
Урал – ЦСКА
|- : -
|22.07
|15:15
|
Пари НН – Зенит
|- : -
|22.07
|17:30
|
Локомотив – Рубин
|- : -
|22.07
|20:00
|
Ахмат – Кр. Советов
|- : -
|23.07
|17:30
|
Спартак – Оренбург
|- : -
|23.07
|20:00
|
Ростов – Факел
|- : -
|23.07
|20:00
|
Сочи – Балтика
|- : -
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