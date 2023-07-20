«Динамо» — «Краснодар»: дата и время начала матча 1-го тура РПЛ

В пятницу, 21 июля, «Динамо» на своем поле примет «Краснодар» в рамках матча открытия сезона чемпионата России 2023 / 2024. Начало встречи — 19:00 (по московскому времени). Игра состоится в Москве на стадионе «ВТБ Арена».

«СЭ» проведет онлайн-трансляцию матча «Динамо» — «Краснодар». Видеотрансляция игры в прямом эфире будет доступна на канале «Матч Премьер». Начало эфира — 18:55.

В минувшем сезоне-2022 / 2023 «Динамо» стал 9-м в чемпионате России, набрав 45 очков по итогам 30 туров. В Кубке России бело-голубые дошли до первого этапа полуфинала пути регионов, где проиграли «Акрону».

«Краснодар» по итогам сезона команда занял шестое место в турнирной таблице РПЛ, а также дошел до Суперфинала Кубка России, где в серии пенальти уступил ЦСКА.

В последней очной встрече команд победу со счетом 3:1 одержали быки.

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