«Динамо» — «Краснодар»: дата и время начала матча 1-го тура РПЛ
В пятницу, 21 июля, «Динамо» на своем поле примет «Краснодар» в рамках матча открытия сезона чемпионата России 2023 / 2024. Начало встречи — 19:00 (по московскому времени). Игра состоится в Москве на стадионе «ВТБ Арена».
«СЭ» проведет онлайн-трансляцию матча «Динамо» — «Краснодар». Видеотрансляция игры в прямом эфире будет доступна на канале «Матч Премьер». Начало эфира — 18:55.
В минувшем сезоне-2022 / 2023 «Динамо» стал 9-м в чемпионате России, набрав 45 очков по итогам 30 туров. В Кубке России бело-голубые дошли до первого этапа полуфинала пути регионов, где проиграли «Акрону».
«Краснодар» по итогам сезона команда занял шестое место в турнирной таблице РПЛ, а также дошел до Суперфинала Кубка России, где в серии пенальти уступил ЦСКА.
В последней очной встрече команд победу со счетом 3:1 одержали быки.
РПЛ: новости и календарь матчей, расписание игр и фото, видео голов и статистика
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1
|Зенит
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2
|ЦСКА
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3
|Спартак
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4
|Ростов
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5
|Ахмат
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6
|Краснодар
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7
|Оренбург
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8
|Локомотив
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9
|Динамо
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|0-0
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10
|Сочи
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|0-0
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11
|Урал
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12
|Кр. Советов
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|0-0
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13
|Пари НН
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|0-0
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14
|Факел
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|0-0
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15
|Рубин
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|0-0
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16
|Балтика
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|0-0
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|21.07
|19:00
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Динамо – Краснодар
|- : -
|22.07
|13:00
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Урал – ЦСКА
|- : -
|22.07
|15:15
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Пари НН – Зенит
|- : -
|22.07
|17:30
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Локомотив – Рубин
|- : -
|22.07
|20:00
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Ахмат – Кр. Советов
|- : -
|23.07
|17:30
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Спартак – Оренбург
|- : -
|23.07
|20:00
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Ростов – Факел
|- : -
|23.07
|20:00
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Сочи – Балтика
|- : -