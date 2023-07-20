Петрушин считает, что Личку не уберут из «Динамо» ради Черчесова

Бывший главный тренер «Динамо» Алексей Петрушин отреагировал на новость об увольнении российского тренера Станислава Черчесова из «Ференцвароша».

«Такое увольнение связано с сокрушительным поражением в Лиге чемпионов. Человек приводил команду к чемпионству два года подряд, выходил из группы в еврокубках, а с ним вот так. Может стояли какие-то непосильные задачи. Это футбол. Все всегда зависит от результата. И вот даже иногда от одного матча. Я думаю, что долго без работы он не будет. Он доказал своим трудом в «Ференцвароше», что может давать результат», — приводит «Спорт День за Днем» слова Петрушина.

Также он предположил, смог бы Черчесов удачно вернуться в «Динамо».

«Стас работал в «Динамо». Но у него там не получилось. Хотя тогда в команде был хороший состав. Я думаю, что 50/50. Нельзя точно сказать, получилось бы в этот раз у него в клубе. Слишком много факторов играли бы роль. Да и Личка только возглавил команду. Его пока что не уберут», — добавил специалист.

«Ференцварош» объявил об отставке Черчесова после поражения венгерской команды от «Клаксвика» в первом отборочном раунде Лиги чемпионов (0:0, 0:3).

Российский специалист возглавлял клуб из Будапешта с декабря 2021 года. Под его руководством «Ференцварош» дважды выигрывал чемпионат Венгрии и становился обладателем Кубка страны.