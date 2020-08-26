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«Раз в неделю узнаю о новых целях». Новиков — о задачах «Динамо»

26 августа 2020, 23:38
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Главный тренер «Динамо» Кирилл Новиков прокомментировал задачи на сезон, о которых рассказал член совета директоров клуба Сергей Степашин — попасть в еврокубки, в финал Кубка России и выйти в групповой этап Лиги Европы

— Раз в неделю, просыпаясь, узнаю о новых задачах. Не знаю, что будет еще через неделю или две. Если серьезно, то мы прекрасно понимаем, в каком клубе работаем, каких результатов хотим добиться. У нас и тренерский штаб, и футболисты — все максималисты. Что бы не происходило, мы сами стремимся добиваться успеха. Сегодня в прессе появилось про финал Кубка. Но если туда выйдем, то можно не играть? (Константин Алексеев)

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