Главный тренер «Динамо» Кирилл Новиков прокомментировал задачи на сезон, о которых рассказал член совета директоров клуба Сергей Степашин — попасть в еврокубки, в финал Кубка России и выйти в групповой этап Лиги Европы

— Раз в неделю, просыпаясь, узнаю о новых задачах. Не знаю, что будет еще через неделю или две. Если серьезно, то мы прекрасно понимаем, в каком клубе работаем, каких результатов хотим добиться. У нас и тренерский штаб, и футболисты — все максималисты. Что бы не происходило, мы сами стремимся добиваться успеха. Сегодня в прессе появилось про финал Кубка. Но если туда выйдем, то можно не играть? (Константин Алексеев)