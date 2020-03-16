Бывший главный тренер юношеской сборной России Равиль Сабитов прокомментировал разгромную победу «Зенита» над «Уралом» (7:1) в матче 22-го тура Тинькофф РПЛ. Питерцы на девять очков в турнирной таблице опережают «Краснодар» и «Локомотив».

— Какие впечатления от матча «Зенит» — «Урал»?

— На самом деле страшные, — цитирует Сабитова «Спорт уик-энд». — Почему? Потому что даже счет 7:1 не до конца отражал разницу в уровне команд. «Зенит» вполне мог забивать еще больше. Крупная победа крупной победе — рознь. Можно два раза пробить по воротам, плюс соперник забьет автогол, и ты выиграешь 3:0. А может быть так, как в матче «Зенита» и «Урала». Питерцы играли с огромным запасом прочности, и этот матч напомнил мне полуфинал ЧМ-2014 между Бразилией и Германией, который немцы тоже выиграли 7:1. Хоть это и не подтверждено, говорят, что Йоахим Лев тогда попросил в перерыве своих футболистов уважительнее относиться к хозяевам турнира.

Я бы здесь ещё вспомнил парадокс «Оренбурга». В среду «Сочи» расправился с ним очень легко, но через три дня «газовики» не то чтобы играли со «Спартаком» на равных, а даже пере­игрывали красно-белых. И если бы не надежная игра Максименко, то «Оренбург» наверняка бы взял три очка. Этот пример, как и произошедшее с «Уралом» в Петербурге, показывают: после зимнего перерыва команды крайне нестабильны. Зрители, может, и рады видеть много голов, но надо разбираться, почему идут такие крупные поражения с семью голами в одни ворота, с чем они связаны — с неправильной подготовкой или еще с чем-то.