Гендиректор «Балтики» Измайлов: «Ставим цель попасть в десятку»

Генеральный директор «Балтики» Равиль Измайлов в интервью «Известиям» рассказал, что цель команды на этот сезон — попасть в первую десятку турнирной таблицы РПЛ.

— Какие задачи у «Балтики» на этот чемпионат?

— Ставим цель попасть в десятку. Финишировать в чемпионате на месте не ниже десятого.

— По финансовым возможностям в РПЛ ваш клуб сейчас входит в первую десятку?

— Примерно десятое. Так что, если закончим сезон по спортивным показателям на десятом месте или выше, это будет хорошим результатом для первого года после возвращения в РПЛ. В том числе и из-за финансовой составляющей, поскольку вы знаете, как распределяются доходы лиги между клубами в зависимости от более высокого итогового места в таблице.

В первом туре «Балтика» сыграла вничью с московским «Динамо» (1:1).

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