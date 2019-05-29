Рауль Рианчо: "За 6 матчей у руля "Спартака" у меня появилось немного седины"

Бывший исполняющий обязанности главного тренера "Спартака" Рауль Рианчо в интервью Tribuna.com признался, что у него появились седые волосы за время работы с красно-белыми. Тем не мене, ему понравилось, поэтому он хочет стат главным тренером другой команды.

– Как вам удалось пройти путь от школьного учителя до тренера?

– Много работал и учился. Смотрел на испанских тренеров, анализировал, ездил в Англию. Я по 5 лет работал в России и Украине. У меня никогда не было агентов. С предложениями звонили лично мне, потому что слышали обо мне. Я никогда не хотел быть главным тренером. Но попробовал – и мне понравилось. Сейчас хочу тренировать, но пока не знаю где.

Я был главным тренером в "Спартаке" 6 матчей. Возглавил команду в переходной период после большого конфликта Глушакова с Каррерой. В какой-то момент меня туда бросили и сказали руководить. И даже несмотря на большое давление, я себя хорошо чувствовал. За эти 6 матчей у меня появилось немного седины. Но я думаю, что мне идет.

Сейчас я готов слушать предложения. Но если я завтра увижу Гвардиолу, Моуринью или Клоппа и они пригласят меня в тренерский штаб, то я соглашусь. С ними я бы продолжил обучаться.

– На аватарке в Фэйсбуке у вас фотография с отцом?

– Да. Он умер в прошлом году в 88 лет. Папа был очень важен для нашей семьи. Отец был идолом для меня. Именно он воспитал меня и сформировал мой характер. Я такой, какой есть, благодаря ему. Он дал мне много уроков, но самый главный – не делай другим того, чего ты не хочешь, чтобы сделали с тобой. Он очень гордился моими успехами в футболе. Я стал тренером, не будучи профессиональным игроком. Это очень тяжело, но и двойное удовольствие. Бывшему футболисту могут доверить команду даже без тренерского образования.

Раньше в Испании только бывшие игроки становились тренерами. Сейчас ситуация немного поменялась. То, что ты был хорошим футболистом, еще не означает, что станешь классным тренером.

Я много учился. Практически полжизни провел в университете. Я – учитель младших классов, преподаватель физической культуры и спортивной психологии. У меня есть Pro-диплом УЕФА. Работал в "Спартаке", помогал Реброву в "Динамо" и Шевченко в сборной Украины. Для отца это была большая радость.

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