Газизов: «У нас есть желание, но нет возможности подписать с Дзюбой и Джикией контракты»
Генеральный директор махачкалинского «Динамо» Шамиль Газизов рассказал, что клуб не подпишет Артема Дзюбу и Георгия Джикию.
«С Георгием Джикией не начали общение, все на том же уровне. Я думаю, что это недосягаемая ситуация. По Артему Дзюбе, думаю, что также. У нас есть желание, но нет возможности подписать с ними контракты», — цитирует ТАСС Газизова.Джикия стал свободным агентом, так как у него закончился контракт со «Спартаком», а Дзюба по окончании минувшего сезона покинул «Локомотив».
Источник: ТАСС
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