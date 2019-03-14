Рауль Рианчо: "Чемпионский титул разыграют "Краснодар" и "Зенит"

Бывший и.о. главного тренера "Спартака" Рауль Рианчо в интервью "СЭ" отметил, что за первое место в чемпионате России поспорят "Краснодар" и "Зенит".

– Думаете, "Спартак" обыграет "Зенит"?

– Конечно, матч в Лиге Европы повлияет на состояние петербуржцев; две важнейшие игры за четыре дня – это очень тяжело. На стороне "Спартака" будет фактор домашнего поля и поддержка его болельщиков, что важно. Думаю, встреча будет очень напряженной – она может закончиться как угодно. Не представляю, как именно, но удача может выбрать любую из сторон.

– Кто станет чемпионом России?

– На мой взгляд, титул разыграют "Краснодар" и "Зенит". У этих клубов лучший потенциал для борьбы за золото и самые сильные составы, способные выдержать эту борьбу до самого финиша. (Егор Бычков)

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