«Расширение лиги? Неправильно менять регламент, когда чемпионат закончен». Президент РФС — о предложении расширить РПЛ
16:15
Президент РФС Александр Дюков — о расширении премьер-лиги.
— Безусловно, этот вопрос мы обсуждали с Сергеем Геннадьевичем (Прядкиным — Прим. «СЭ»). Но решение принимала сама лига. Мы не звонили в клубы, убеждая их не поддерживать предложение о расширении. Вы понимаете, что расширять неправильно. Неправильно менять регламент после того, как соревнования завершились. Все знали, что есть ковид, и нам придется доигрывать в таких условиях. (Александр Бобров)
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