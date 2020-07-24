Президент РФС Александр Дюков — о расширении премьер-лиги.

— Безусловно, этот вопрос мы обсуждали с Сергеем Геннадьевичем (Прядкиным — Прим. «СЭ»). Но решение принимала сама лига. Мы не звонили в клубы, убеждая их не поддерживать предложение о расширении. Вы понимаете, что расширять неправильно. Неправильно менять регламент после того, как соревнования завершились. Все знали, что есть ковид, и нам придется доигрывать в таких условиях. (Александр Бобров)