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«Распоряжение на подписи у премьера». Дюков рассказал, как легионерам вернуться в Россию

14:31
Александр Дюков. Фото РФС
Александр Дюков. Фото РФС
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Президент РФС Александр Дюков рассказал о том, как будет происходить процесс возвращения иностранных игроков из российских клубов, которые уехали на родину из-за пандемии коронавируса.

— Исполком РФС принял решение о возобновлении чемпионата, но окончательное решение будет за государством и органами исполнительной власти, — сказал Дюков. — Мы должны пройти несколько вех. Первое — нужно дождаться распоряжения, которое позволит вернуться в Россию легионерам. Процесс получения соответствующих согласований в правительстве завершен. Новое распоряжение находится на подписи у председателя правительства или у заместителя председателя. Надеемся: что в ближайшее время данное распоряжение будет подписано. Второе — дождаться согласования регламента возобновления чемпионата в Роспотребнадзоре. Есть определенные ограничения на региональном уровне. Мы намерены совместно с правительством провести работу, чтобы снять эти ограничения. Рассчитываем на понимание региональных властей — ведь это не массовые мероприятия. (Дмитрий Зеленов)

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