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Рашид Рахимов: «Всегда тяжело идти на последнем месте»

11:55
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Главный тренер «Уфы» Рашид Рахимов перед матчем 13-го тура Тинькофф РПЛ против «Урала» заявил, что нельзя зацикливаться на том, что уфимский клуб идет на последнем месте в турнирной таблице.

— Всегда тяжело идти на последнем месте, — сказал Рахимов в эфире «Матч Премьер». — Очень важно каждому самому понять, что время не стоит на месте. Нужно думать о следующем матче. Нельзя зацикливаться на этом, а то психологические проблемы будут только усиляться.

Уфа — Урал

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