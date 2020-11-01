Рашид Рахимов: «Всегда тяжело идти на последнем месте»

Главный тренер «Уфы» Рашид Рахимов перед матчем 13-го тура Тинькофф РПЛ против «Урала» заявил, что нельзя зацикливаться на том, что уфимский клуб идет на последнем месте в турнирной таблице.

— Всегда тяжело идти на последнем месте, — сказал Рахимов в эфире «Матч Премьер». — Очень важно каждому самому понять, что время не стоит на месте. Нужно думать о следующем матче. Нельзя зацикливаться на этом, а то психологические проблемы будут только усиляться.