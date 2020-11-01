Рашид Рахимов: «Всегда тяжело идти на последнем месте»
Главный тренер «Уфы» Рашид Рахимов перед матчем 13-го тура Тинькофф РПЛ против «Урала» заявил, что нельзя зацикливаться на том, что уфимский клуб идет на последнем месте в турнирной таблице.
— Всегда тяжело идти на последнем месте, — сказал Рахимов в эфире «Матч Премьер». — Очень важно каждому самому понять, что время не стоит на месте. Нужно думать о следующем матче. Нельзя зацикливаться на этом, а то психологические проблемы будут только усиляться.
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.