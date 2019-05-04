Главный тренер "Ахмата" Рашид Рахимов объяснил, почему на матч 27-го тура чемпионата России с "Зенитом" с первых минут выйдет нападающий Аблай Мбенг. Он подчеркнул, что форварду нужно дать шанс.

– Почему выйдет после перерыва Мбенг? Он неплохо работает. Мы с ним несколько раз беседовали в последние недели, – сказал в эфире телеканала "Матч Премьер" Рахимов. – Надо дать ему шанс проявить себя еще раз. Достаточно габаритный нестандартный нападающий. Надеюсь, у него игра получится.

Швец? В нем сомнений нет. Мы долго думали, его поставить или Шиманьски. Он неплохо отыграл дома, и мы решили поставить его.