Бывшие игроки «Уфы» порадовались отставке Рахимова?
Руководство «Уфы» приняло отставку Рашида Рахимова с поста главного тренера.
Рахимов в субботу после матча 24-го тура РПЛ с московским «Динамо» (0:4) заявил, что собирается объявить об отставке с поста главного тренера «Уфы» на встрече с руководством клуба.
Об уходе тренера было объявлено в социальных сетях клуба. В комментариях в Instgaram отметились два бывших футболиста «Уфы», которые сейчас выступают за «Тамбов», полузащитник Азер Алиев и Кэтэлин Карп.
Они оставили неоднозначные смайлы, которые может истолковать, как радость от факта ухода Рахимова из «Уфы».
«Уфа» в последних семи матчах набрала одно очко и забила только один мяч. Команда с 14 очками находится в зоне вылета турнирной таблицы, занимая предпоследнее, 15-е, место. Рахимов возглавил «Уфу» в октябре 2020 года.
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