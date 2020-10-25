Главный тренер «Уфы» Рашид Рахимов прокомментировал поражение от «Ахмата» (1:3) в матче 12-го тура Тинькофф РПЛ. Уфимцы уступили, играя в большинстве.

— Мы очень глупо сыграли, имея преимущество, которое у нас было, — сказал в эфире «Матч Премьер» Рахимов. — Мы прекрасно понимали, что будут только длинные передачи для контратак, но, к сожалению, плохо реагировали на них и на потери мяча. Я считаю, мы сыграли глупо, позволив «Ахмату» забить два мяча. Это наша проблема, нам ее и решать.

— В чем видите решение?

— Надо улучшать качество игроков. Чтобы иметь преимущество с хорошим контролем мяча, нужно иметь неплохую техническую оснащенность. Иметь одного-двоих таких игроков на таком уровне достаточно сложно. Надо признать, что-то, что произошло сегодня — наш уровень. Мы должны думать, как его улучшить.