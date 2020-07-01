«Раньше не понимал, как я могу находиться не в Москве». Признание Вадима Евсеева

Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев рассказал о том, как складывается его жизнь и чем она отличается от карьеры игрока.

«Раньше, когда я был футболистом, не понимал, как я могу не в Москве находиться. У меня практически вся карьера прошла в Москве или Московской области, — сказал Евсеев в эфире программы «Футбол России» на телеканале «Россия 24». - А когда уже стал тренером, так сложилось, что в Москве не работал, а только за пределами МКАД. Я привык. Это другой подход, другой уровень и другая профессия. Поступило предложение от Хабаровска, и я сразу согласился, не задумываясь. Предложение «Уфы»? Тоже не раздумывал».

44-летний Вадим Евсеев возглавил «Уфу» в 2019 году. Ранее он работал в "СКА-Хабаровск", "Амкаре" и ивановском "Текстильщике"