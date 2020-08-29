Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско после победы над «Арсеналом» (2:1) в 6-м туре Тинькофф РПЛ отметил, что еще слишком рано смотреть в турнирную таблицу. После шести матчей у москвичей 14 очков, 12 — у «Зенита», но у питерцев игра в запасе с «Локомотивом».

— О чем будете думать во время паузы в чемпионате, учитывая, что прямо сейчас «Спартак» лидирует?

— Рано смотреть на таблицу. Сыграли только шесть матчей, а в таблицу заглянем в мае. Нужно идти от игры к игре и стараться выиграть все. Возможно, сегодня мы заслуживали ничьей. Но в матче с «Сочи» мы заслуживали победы. Но это футбол — он такой.

— Вы назвали себя жонглером на первой пресс-конференции в «Спартаке». Насколько вы сегодня нажонглировались клубом?

— Я работаю в клубе не один. У нас прекрасный коллектив. Ребята по полной выкладываются на тренировках. Мы многого требуем от них, но они выполняют все установки. И они с честью выдерживают этот график. Врачи у нас отличные — вы сами видели, как они рвутся на поле помогать травмированным игрокам. В «Спартаке» работают более 500 человек. И эта победа — она общая. И клуба, и болельщиков. (Артем Калинин)