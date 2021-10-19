Руководитель по спорту и развитию «Локомотива» Ральф Рангник рассказал о своем консалтинговом агентстве. По его словам, сейчас оно работает только с «Локомотивом».

«Консалтинг? Это не секрет. Я работаю самостоятельно, — отметил Рангник. — Сейчас мы работаем только с «Локомотивом», причем очень плотно. Надеюсь, что будем продолжать.

Название компании? Я думаю, это не так важно. Не считаю, что это играет большую роль. Мы занимаемся тем же самым, что мы и делали в последние 10-15 лет. Наша деятельность похожа на деятельность других консалтинговых агентств. Мы стараемся помогать клубам развиваться. Мы также помогаем тренерам развиваться в разных клубах. То же самое можно сказать о спортивных директорах и игроках.

За последние восемь лет было продано очень много игроков из структуры «РБ». В «Зальцбурге» игроков продают больше, чем во всей России. Почему? Потому что они стабильно выступают в Лиге чемпионов, показывают себя. Это мы хотим привнести и в Россию. Мы говорили с Тедеско и Николичем — молодому таланту в России пробиться очень сложно. Если ты хочешь создавать высокую стоимость команды, то необходимо обращать внимание на талантливых молодых игроков".