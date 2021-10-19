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Семин раскритиковал трансферную кампанию «Локомотива»

13:06
Юрий Семин. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Юрий Семин. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Экс-тренер «Локомотива» Юрий Семин в разговоре с «СЭ» раскритиковал трансферную кампанию железнодорожников. По мнению бывшего наставника клуба, «Локо» не сможет отбить потраченные средства.

«Отобьются ли купленные «Локомотивом» игроки? Никогда! Никогда этого не будет», — сказал Семин «СЭ».

По информации портала Transfermarkt, «Локомотив» потратил на трансферы летом около 30 миллионов евро. Сегодня, 19 октября, на презентации «Локомотива» было заявлено, что клуб намерен увеличить трансферную стоимость игроков в два раза.

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Владислав Флегонтов все материалы автора

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