Рангник: «Мне непонятно, почему Россия позади Греции, Австрии, Португалии и Голландии»

Руководитель по спорту и развитию «Локомотива» Ральф Рангник назвал два клуба, которые являются примерами для развития.

— Есть пример клуба, к которому стремится «Локомотив»?

— «Зальцбург» и «Лейпциг» — это лишь два примера из многих. Меня попросили о трансформации клуба в спортивном и кадровом плане. Я не считаю, что из шестерых игроков многие пришли бы в клуб. Сомневаюсь, что без наших переговоров они бы заиграли за «Локомотив». Я летал в Париж, чтобы увидеться с Бека-Бека. Он совершенно не хотел ехать в Россию из первой лиги Франции. В «Зальцбурге» было проще, ибо все понимали, что это за команда.

Нам нужна академия с лучшими тренерами. Мало смысла привлекать возрастных игроков в Россию. Какой есть стимул для молодого игрока в России? Деньги? Маленькие налоги? Красивый город? Это не те стимулы, которые помогут молодому игроку. Мне непонятно, почему Россия позади Греции, Австрии, Португалии и Голландии. Россия может войти в топ-6, если получится изменить стратегию развития игроков.