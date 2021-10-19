Футбол
Тинькофф РПЛ
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

Рангник: «Мне непонятно, почему Россия позади Греции, Австрии, Португалии и Голландии»

13:14
Теги:

Руководитель по спорту и развитию «Локомотива» Ральф Рангник назвал два клуба, которые являются примерами для развития.

— Есть пример клуба, к которому стремится «Локомотив»?

— «Зальцбург» и «Лейпциг» — это лишь два примера из многих. Меня попросили о трансформации клуба в спортивном и кадровом плане. Я не считаю, что из шестерых игроков многие пришли бы в клуб. Сомневаюсь, что без наших переговоров они бы заиграли за «Локомотив». Я летал в Париж, чтобы увидеться с Бека-Бека. Он совершенно не хотел ехать в Россию из первой лиги Франции. В «Зальцбурге» было проще, ибо все понимали, что это за команда.

Нам нужна академия с лучшими тренерами. Мало смысла привлекать возрастных игроков в Россию. Какой есть стимул для молодого игрока в России? Деньги? Маленькие налоги? Красивый город? Это не те стимулы, которые помогут молодому игроку. Мне непонятно, почему Россия позади Греции, Австрии, Португалии и Голландии. Россия может войти в топ-6, если получится изменить стратегию развития игроков.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также
Скандальный персонаж вернул КХЛ во времена безумного мордобоя: побоище в Сочи сразу после начала игры
Голикова предложила объявить 30 октября — 7 ноября нерабочими
3