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Рами стал первым действующим чемпионом мира в чемпионате России

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15 июля 2018 года. Москва. Франция — Хорватия — 4:2. Защитник Адиль Рами празднует победу на ЧМ-2018. Фото AFP
15 июля 2018 года. Москва. Франция — Хорватия — 4:2. Защитник Адиль Рами празднует победу на ЧМ-2018. Фото AFP
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В пятницу поздно вечером защитник Адиль Рами стал игроком «Сочи». 34-летний футболист — чемпион мира-2018 в составе сборной Франции.

Рами стал четвертым чемпионом мира в РПЛ, но впервые в чемпионат России приехал действующий обладатель мирового титула.

Первым был легендарный бразильский защитник Роберто Карлос, который выступал за «Анжи» с 2011 по 2012 год. Экс-футболист является обладателем кубка ЧМ-2002.

Второй представитель — защитник «Локомотива» Бенедикт Хеведес. Немец подписал контракт с железнодорожниками летом 2018-го. Хеведес становился чемпионом мира в 2014 году в составе сборной Германии вместе с Андре Шюррле, которого арендовал «Спартак» летом 2019-го.

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