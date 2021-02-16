Ракицкий о воспитанниках «Зенита»: «Молодежь дерзкая у нас»

Защитник «Зенита» Ярослав Ракицкий поделился впечатлениями от работы с молодыми футболистами команды. Интервью с игроком опубликовано во вторник, 16 февраля, на сайте клуба.

«Есть моменты, когда мы можем подсказать. Иногда, когда молодой игрок приходит, боится вступать в единоборства. Я всегда в таких случаях говорю: «Да будь ты мужиком! Мы тут на футбольном поле все одинаковые». Вот они и начинают бить, еще и мне теперь от них достается. Теперь Крапухин пришел, постоянно меня по ногам лупит — дерзкая у нас молодежь. Но это случайно, конечно же. Они молодцы, так и нужно делать», — отметил Ракицкий.

Футболист сине-бело-голубых рассказал, что среди молодых игроков команды его впечатлили Сергей Чибисов, Максим Левин и Даниил Хотулев, а также отметил их самоотдачу на сборах.

«Все первые сборы только и делал, что смотрел, как ребята играют. Да ну вы что, представляете, если бы они еще без самоотдачи бегали? Щелбан бы получили и уехали обратно в Петербург. Правильно же?»

Футболист выступает за «Зенит» с января 2019 года. В составе команды он дважды становился чемпионом России. В сезоне-2020/21 31-летний украинец провел за «Зенит» 22 матча, на его счету 1 гол и 1 результативная передача.