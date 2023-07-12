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Сегодня, 16:24

Рахимов прокомментировал травму Рыбуса

Владислав Зимагулов
Корреспондент отдела футбола
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Главный тренер «Рубина» Рашид Рахимов высказался о повреждении новичка казанцев Мацея Рыбуса.

«Рыбус получил очень неприятный удар на тренировке. Растяжение икроножной мышцы, образовалась гематома. Мы постепенно его возвращаем его в сторой. Такие травмы неизбежны», — сказал Рахимов.

33-летний поляк получил повреждение после перехода в «Рубин» и не сыграл ни в одной товарищеской игре на сборах команды. Летом он подписал с казанцами контракт до конца сезона-2023/24.

Мацей Рыбус
Рашид Рахимов
Футбол
ФК Рубин (Казань)
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