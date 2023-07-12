Рахимов прокомментировал травму Рыбуса
Главный тренер «Рубина» Рашид Рахимов высказался о повреждении новичка казанцев Мацея Рыбуса.
«Рыбус получил очень неприятный удар на тренировке. Растяжение икроножной мышцы, образовалась гематома. Мы постепенно его возвращаем его в сторой. Такие травмы неизбежны», — сказал Рахимов.
33-летний поляк получил повреждение после перехода в «Рубин» и не сыграл ни в одной товарищеской игре на сборах команды. Летом он подписал с казанцами контракт до конца сезона-2023/24.
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|Спартак
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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4
|Ростов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
5
|Ахмат
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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6
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|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
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|0
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|0
|0
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|0
|
8
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|0
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|0
|0
|0-0
|0
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9
|Динамо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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10
|Сочи
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Урал
|0
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|0
|0-0
|0
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12
|Кр. Советов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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13
|Пари НН
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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14
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Рубин
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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16
|Балтика
|0
|0
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|0
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|21.07
|19:00
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Динамо – Краснодар
|- : -
|22.07
|13:00
|
Урал – ЦСКА
|- : -
|22.07
|15:15
|
Пари НН – Зенит
|- : -
|22.07
|17:30
|
Локомотив – Рубин
|- : -
|22.07
|20:00
|
Ахмат – Кр. Советов
|- : -
|23.07
|17:30
|
Спартак – Оренбург
|- : -
|23.07
|20:00
|
Ростов – Факел
|- : -
|23.07
|20:00
|
Сочи – Балтика
|- : -
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