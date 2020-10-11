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Рахимов провел первую тренировку в «Уфе»

11:58
Рашид Рахимов. Фото ФК "Уфа"
Рашид Рахимов. Фото ФК "Уфа"
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Главный тренер «Уфы» Рашид Рахимов провел первую тренировку команды, сообщается в официальном Instagram клуба.

55-летний специалист возглавил уфимский клуб 11 октября. Последним местом работы Рахимова был «Ахмат». Специалист покинул клуб из Грозного в конце сентября 2019 года. Также, он известен по работе с «Амкаром» и «Локомотивом».

«Уфа» занимает 15-е место в турнирной таблице Тинькофф РПЛ, на счету команды 6 очков. Ранее команду из столицы Башкирии возглавлял Вадим Евсеев.

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