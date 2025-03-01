Рахимов — о поражении «Рубина» от «Ахмата»: «Большое количество брака с нашей стороны»

Главный тренер «Рубина» Рашид Рахимов подвел итоги матча против «Ахмата» (1:2) в 19-м туре РПЛ.

«Большое количество брака с нашей стороны. Но начало матча было очень хорошее, мы перехватывали мячи, активный блок был в середине поля, искали контратаку. Несколько таких выходов мы нашли, в одном из них забили гол. Дальше мы стали пробовать постоянно играть в контратаку за счет длинных передач и пошло большое количество потерь мяча», — цитирует Рахимова пресс-служба «Рубина».

«Ахмат» набрал 16 очков и поднялся из зоны вылета на 14-е место в РПЛ, «Рубин» (26) остается восьмым в турнирной таблице.