Дзюба о поражении «Акрона» от «Пари НН»: «Очень обидно. Будем злее и постараемся исправиться»
Нападающий «Акрона» Артем Дзюба прокомментировал поражение от «Пари НН» (1:2) в матче 19-го тура РПЛ.
«Очень обидное поражение. Будем злее и постараемся исправиться в ближайших матчах. Болельщикам Акрона спасибо за поддержку в Нижнем», — написал Дзюба в своем Telegram-канале.
В матче с «Пари НН» Дзюба забил свой 233-й гол за карьеру, повторив рекорд Александра Кержакова.
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