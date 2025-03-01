Дзюба о поражении «Акрона» от «Пари НН»: «Очень обидно. Будем злее и постараемся исправиться»

Нападающий «Акрона» Артем Дзюба прокомментировал поражение от «Пари НН» (1:2) в матче 19-го тура РПЛ.

«Очень обидное поражение. Будем злее и постараемся исправиться в ближайших матчах. Болельщикам Акрона спасибо за поддержку в Нижнем», — написал Дзюба в своем Telegram-канале.

В матче с «Пари НН» Дзюба забил свой 233-й гол за карьеру, повторив рекорд Александра Кержакова.