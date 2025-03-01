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1 марта 2025, 22:47

Дзюба о поражении «Акрона» от «Пари НН»: «Очень обидно. Будем злее и постараемся исправиться»

Нападающий «Акрона» Артем Дзюба прокомментировал поражение от «Пари НН» (1:2) в матче 19-го тура РПЛ.

«Очень обидное поражение. Будем злее и постараемся исправиться в ближайших матчах. Болельщикам Акрона спасибо за поддержку в Нижнем», — написал Дзюба в своем Telegram-канале.

В матче с «Пари НН» Дзюба забил свой 233-й гол за карьеру, повторив рекорд Александра Кержакова.

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Артем Дзюба
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РПЛ
ФК Акрон
ФК Пари НН (Нижний Новгород)
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2
 Краснодар 0 0 0 0 0-0 0
3
 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
4
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
5
 ЦСКА 0 0 0 0 0-0 0
6
 Балтика 0 0 0 0 0-0 0
7
 Динамо 0 0 0 0 0-0 0
8
 Рубин 0 0 0 0 0-0 0
9
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
10
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
11
 Кр. Советов 0 0 0 0 0-0 0
12
 Оренбург 0 0 0 0 0-0 0
13
 Акрон 0 0 0 0 0-0 0
14
 Динамо Мх 0 0 0 0 0-0 0
15
 Родина 0 0 0 0 0-0 0
16
 Факел 0 0 0 0 0-0 0
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26.07 00:00 Спартак – Родина - : -
26.07 00:00 Оренбург – Ростов - : -
26.07 00:00 Локомотив – Ахмат - : -
26.07 00:00 ЦСКА – Балтика - : -
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