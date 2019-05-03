Главный тренер "Ахмата" Рашид Рахимов перед матчем 27-го тура российской премьер-лиги с "Зенитом" в интервью "СЭ" рассказал о своем будущем. Он отметил, что нормально относится к слухам о своей отставке.

– В последние дни активно пишут о вашей возможной отставке после сезона. Насколько эти слухи близки к реальности?

– Я к этим слухам отношусь совершенно нормально. Тренерская работа такова, что ты можешь в любой момент уйти, я к этому готов. Приходя сюда по приглашению Рамзана Ахматовича (Кадырова. – Прим. "СЭ") и президента клуба Магомеда Даудова, я знал, что буду делать все возможное для клуба "Ахмат". Я знаю, что атмосфера в команде сейчас очень хорошая. Ребята помогают друг другу, и этот внутренний микроклимат дорогого стоит.

Приблизительно знаю, кто эти слухи распускает, поэтому для меня это не является какой-то проблемой. Только вопрос – почему анонимно? Если что-то знаете, то почему бы не представиться. Иначе этих людей можно назвать доносчиками и интриганами. Такие люди есть всегда, рано или поздно они из футбола исчезают. (Александр Рогулев)

"Слухи распускают доносчики и интриганы". Рахимов – о матче с "Зенитом" и своем будущем в "Ахмате"