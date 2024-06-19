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Батак: «Назначение Николича — это очень хорошо для всего российского футбола, для ЦСКА»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Бывший игрок московского «Динамо» Радослав Батак прокомментировал назначение на пост главного тренера ЦСКА сербского специалиста Марко Николича.

«Очень рад за Марко, могу сказать про него только положительное. Он младше меня, но у него уже больше опыта. Когда я начинал заниматься тренерской работой, советовался с ним. И так получилось, что моя первая команда, «Войводина», играла первый матч против «Партизана» Николича, закончили 0:0. Его назначение — это очень хорошо для всего российского футбола, для ЦСКА. Я следил за его работой в «Локомотиве», они очень достойно выступали в еврокубках», — цитирует «РБ Спорт» Батака.

ЦСКА заключил контракт с 44-летним тренером до конца сезона-2025/26. Команда начнет подготовку к сезону под руководством нового главного тренера 20 июня на базе в Новогорске.

Марко Николич. Николич в ЦСКА — официально. А как он провел годы без «Локомотива»?
Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/radoslav-batak-naznachenie-nikolicha-e-to-ochen-horosho-dlya-tsska-i-vsego-rossijskogo-futbola/
Футбол
ФК ЦСКА (Москва)
Марко Николич
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 17 6 7 52-27 57
2
 Краснодар 30 16 8 6 45-29 56
3
 Динамо 30 16 8 6 53-39 56
4
 Локомотив 30 14 11 5 52-38 53
5
 Спартак 30 14 8 8 41-32 50
6
 ЦСКА 30 12 12 6 56-40 48
7
 Ростов 30 12 7 11 43-46 43
8
 Рубин 30 11 9 10 31-38 42
9
 Кр. Советов 30 11 8 11 46-44 41
10
 Ахмат 30 10 5 15 33-45 35
11
 Факел 30 7 11 12 22-31 32
12
 Оренбург 30 7 10 13 34-41 31
13
 Пари НН 30 8 6 16 29-51 30
14
 Урал 30 7 9 14 30-46 30
15
 Балтика 30 7 5 18 33-42 26
16
 Сочи 30 5 9 16 37-48 24
Результаты / календарь
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30 тур
25.05 16:30
Зенит – Ростов
 2 : 1
25.05 16:30
Краснодар – Динамо
 1 : 0
25.05 16:30
Кр. Советов – Пари НН
 1 : 1
25.05 16:30
ЦСКА – Урал
 2 : 0
25.05 16:30
Рубин – Сочи
 1 : 1
25.05 16:30
Балтика – Локомотив
 1 : 3
25.05 16:30
Факел – Ахмат
 2 : 0
25.05 16:30
Оренбург – Спартак
 0 : 0
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ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 21
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 15
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 15
П
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Локомотив

 16
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 9
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 8
И К Ж
да Силва Виллиан Роша

да Силва Виллиан Роша

ЦСКА

 24 1 9
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 24 1 5
Кирилл Гоцук

Кирилл Гоцук

Пари Нижний Новгород

 25 1 4
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