Батак: «Назначение Николича — это очень хорошо для всего российского футбола, для ЦСКА»

Бывший игрок московского «Динамо» Радослав Батак прокомментировал назначение на пост главного тренера ЦСКА сербского специалиста Марко Николича.

«Очень рад за Марко, могу сказать про него только положительное. Он младше меня, но у него уже больше опыта. Когда я начинал заниматься тренерской работой, советовался с ним. И так получилось, что моя первая команда, «Войводина», играла первый матч против «Партизана» Николича, закончили 0:0. Его назначение — это очень хорошо для всего российского футбола, для ЦСКА. Я следил за его работой в «Локомотиве», они очень достойно выступали в еврокубках», — цитирует «РБ Спорт» Батака.

ЦСКА заключил контракт с 44-летним тренером до конца сезона-2025/26. Команда начнет подготовку к сезону под руководством нового главного тренера 20 июня на базе в Новогорске.