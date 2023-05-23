Радимов — об отъезде форварда «Зенита» Малкома: «Он же не в самоволку ушел»

Бывший полузащитник «Зенита» Владислав Радимов поделился мнением о решении нападающего петербургского клуба Малкома уехать из России на время проведения финальных туров РПЛ.

«Наберите Сергею Богдановичу и спросите. Есть тренер, он принимает решение на этот счет. Я знаю, что у Малкома родился ребенок. Каждый случай индивидуален. Команда стала чемпионом, он стал лучшим бомбардиром лиги, значит, его отъезд возможен, наверное. Клуб пошел навстречу. Думаю, что Семак и руководство знают об этом. Он ведь не самостоятельно уезжает? Он же не в самоволку ушел», — приводит «Евро.Футбол.Ру» слова Радимова.

В текущем сезоне 26-летний Малком провел за петербургскую команду в РПЛ 27 матчей, забил 23 гола и сделал 9 результативных передач.

В этом сезоне «Зенит» досрочно стал чемпионом страны. Петербургская команда под руководством Сергея Семака в пятый раз подряд завоевала золотые медали РПЛ.