Радимов раскритиковал «Краснодар» за упущенную победу над «Химками»

Бывший полузащитник «Зенита» Владислав Радимов поделился мнением о причинах неудачной игры «Краснодара», который не сумел удержать победу в Химках.

«Сколько пели дифирамбов «Краснодару», и абсолютно заслуженно, и думали, что они уже стали психологически устойчивой командой, которая будет идти к чемпионству. Но закончился 16-й тур — и на первом месте идет «Зенит». И вот эти все победы, заслуженные, над «Зенитом», над «Локомотивом», над «Спартаком» с крупным счетом, ЦСКА они обыграли. И все это смывается в помойку ничьими с такими как «Химки». Причем, выигрывая по ходу матчей», —цитирует Радимова «РБ Спорт».

По итогам 16 туров «Краснодар» на одно очко отстает от лидирующего «Зенита», набрав 38 баллов.