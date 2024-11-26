Радимов — о московском дерби: «Локомотив» сыграл в авантюру, но не сумел удержать темп»

Бывший полузащитник «Зенита» Владислав Радимов предположил, что помешало «Локомотиву» до конца побороться со «Спартаком» в дерби при счете 3:2 в пользу соперника.

Игра команд в рамках 16-го тура РПЛ прошла 23 ноября и завершилась победой красно-белых (5:2).

«Локомотив» вообще перестроился в авантюру, которая давно забыта — на схему 4-2-4, которую играли в 60-х годах. Надо было забивать. Слева играл Салтыков, по-моему, справа Пиняев, а впереди играли Сарвели и Сулейманов. И в середине поля остались только, получается, Батраков и Баринов. Ну, то есть, такая игра в авантюру, и сначала-то она принесла плоды. Но в этот момент, когда 3:2 стало, более опытные футболисты или тренер должны были сказать, что ни в коем случае нельзя сейчас сбивать темп игры. Но получилось, что сначала на бровке Сулейманов вкатился в Бабича, абсолютно ненужный фол, желтая карточка. И минуты две прошло, пока Бабич встал. Проходит еще минута игры, Батраков на кого-то обиделся жестко в стыке, еще пара минут, еще врачи выходят на поле...» — приводит «РБ Спорт» слова Радимова.

После 16 туров «Локомотив» с 34 очками идет на третьем месте в турнирной таблице чемпионата России. «Спартак» (31) располагается на строчку ниже.