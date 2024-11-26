Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Таблица переходов
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 12:49

Радимов — о московском дерби: «Локомотив» сыграл в авантюру, но не сумел удержать темп»

Алина Савинова
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Бывший полузащитник «Зенита» Владислав Радимов предположил, что помешало «Локомотиву» до конца побороться со «Спартаком» в дерби при счете 3:2 в пользу соперника.

Игра команд в рамках 16-го тура РПЛ прошла 23 ноября и завершилась победой красно-белых (5:2).

«Локомотив» вообще перестроился в авантюру, которая давно забыта — на схему 4-2-4, которую играли в 60-х годах. Надо было забивать. Слева играл Салтыков, по-моему, справа Пиняев, а впереди играли Сарвели и Сулейманов. И в середине поля остались только, получается, Батраков и Баринов. Ну, то есть, такая игра в авантюру, и сначала-то она принесла плоды. Но в этот момент, когда 3:2 стало, более опытные футболисты или тренер должны были сказать, что ни в коем случае нельзя сейчас сбивать темп игры. Но получилось, что сначала на бровке Сулейманов вкатился в Бабича, абсолютно ненужный фол, желтая карточка. И минуты две прошло, пока Бабич встал. Проходит еще минута игры, Батраков на кого-то обиделся жестко в стыке, еще пара минут, еще врачи выходят на поле...» — приводит «РБ Спорт» слова Радимова.

После 16 туров «Локомотив» с 34 очками идет на третьем месте в турнирной таблице чемпионата России. «Спартак» (31) располагается на строчку ниже.

Источник: РБ Спорт
Владислав Радимов
Футбол
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
ФК Спартак (Москва)
Читайте также
Чего ждать от команды Трампа. Разбор
Судей заподозрили в нечестности. Что произошло после 16 тура РПЛ
Вратарь Шунин и модель Григорьева воспитывают двоих детей
Лавров указал на отброшенные НАТО приличия в заявлениях о превентивных ударах по РФ
Холанну грозит день тюрьмы в Швейцарии за неоплаченный штраф
Вырвавшийся из загона бык мог стать причиной гибели девушки в Красноярском крае
Популярное видео
«Спартак» — «Локомотив»: РПЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Химки» — «Краснодар»: РПЛ, 16-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Ростов»: РПЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — «Зенит»: РПЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Рубин» — «Акрон»: РПЛ, 16-й тур, видеообзор матча
Волевая победа «Крыльев», ничья «Факела» и «Динамо»: голы дня
«Ротор» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 20-й тур, видеообзор матча
«Чайка» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 20-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 20-й тур, видеообзор матча
«Сокол» — «Торпедо»: ФНЛ, 20-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 16-го тура 23 ноября
«Балтика» — «Родина»: ФНЛ, 20-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Тюмень»: ФНЛ, 20-й тур, видеообзор матча
«Алания» — «Урал»: ФНЛ, 20-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Шинник»: ФНЛ, 20-й тур, видеообзор матча
Дубль Даку в матче «Рубин» — «Акрон»: видео голов
«Сочи» — «Уфа»: ФНЛ, 20-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Черноморец»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Тюмень» — «Сочи»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «Чайка»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Торпедо»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Алания» — «Ротор»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Балтика»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Арсенал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «Енисей»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Сокол»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: РПЛ, 17-й тур: «Краснодар» — «Спартак» и другие матчи
Ориньо: «Есть интерес к русскому языку. Пока говорю на нем где-то на двадцать процентов»
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Булатов считает, что Соболев является потерей для «Спартака»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 16 12 3 1 34-7 39
2
 Краснодар 16 11 5 0 34-9 38
3
 Локомотив 16 11 1 4 32-23 34
4
 Спартак 16 9 4 3 30-14 31
5
 Динамо 16 9 4 3 32-18 31
6
 ЦСКА 16 8 3 5 25-12 27
7
 Рубин 16 6 4 6 20-22 22
8
 Ростов 16 5 5 6 22-27 20
9
 Пари НН 16 4 4 8 15-27 16
10
 Акрон 16 4 4 8 19-33 16
11
 Динамо Мх 16 3 7 6 9-14 16
12
 Кр. Советов 16 4 3 9 15-24 15
13
 Химки 16 2 7 7 18-30 13
14
 Факел 16 2 7 7 11-24 13
15
 Ахмат 16 1 6 9 14-31 9
16
 Оренбург 16 1 5 10 16-31 8
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
30.11 14:00
Акрон – Оренбург
 - : -
30.11 16:30
ЦСКА – Рубин
 - : -
30.11 19:00
Ростов – Пари НН
 - : -
1.12 14:00
Локомотив – Химки
 - : -
1.12 16:30
Зенит – Кр. Советов
 - : -
1.12 19:00
Динамо Мх – Факел
 - : -
1.12 19:30
Краснодар – Спартак
 - : -
2.12 19:00
Ахмат – Динамо
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Манфред Угальде

Манфред Угальде

Спартак

 12
Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

 10
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 8
П
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 8
Бителло

Бителло

Динамо

 6
Кладуио Луис Родригес Клаудиньо

Кладуио Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 6
И К Ж
Муталип Алибеков

Муталип Алибеков

Динамо Мх

 7 1 1
Данила Прохин

Данила Прохин

Оренбург

 13 1 5
Фернандо Костанца

Фернандо Костанца

Крылья Советов

 11 1 3
Вся статистика

Olimpbet awards

Кубок года по футболу

Новости
RSS RSS
Все новости